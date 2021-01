Stiri pe aceeasi tema

- Capitoliul SUA, unde Camera Reprezentantilor voteaza astazi pentru demiterea presedintelui in exercitiu Donald Trump, este scena unor imagini care par desprinse mai degraba dintr-un film distopic, cu congresmeni care isi fac cu greu loc printre zecile de militari ai Garzii Nationale

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca discursul sau inainte de revolta din Capitoliu de saptamana trecuta, a fost „total adecvat”, potrivit BBC. Intre timp, Camera Reprezentantilor a initiat procedura inculparii liderului american in vederea demiterii, din cauza violentelor de la Capitoliu„Mi-a…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA a difuzat imagini cu participanti la violentele de miercuri de pe Dealul Capitoliului pe retelele de socializare, în speranta de a obtine ajutor din partea publicului pentru identificarea acestora, scrie agenția DPA, citata de Agerpres.FBI ofera…

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a indemnat joi la moderatie si la respectarea principiilor democratiei, dupa recentele evenimente de la Washington, unde sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, sediul Congresului SUA, in incercarea…

- Femeia care a murit, miercuri, dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, este Ashli Babbitt, veteran al razboiului din Irak si o sustinatoare a presedintelui Donald Trump. Babbitt a fost printre primii intrați in Capitoliu in timp ce Senatul si Camera Reprezentantilor…

- Democrata Nancy Pelosi a fost realeasa duminica cu un scor restrâns în functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor în cadrul primei sesiuni de lucru a celui de-al 117-lea Congres al SUA, informeaza AFP, citata de Agerpres. La 80 de ani, Nancy Pelosi este o tacticiana abila, principalul…