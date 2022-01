Stiri pe aceeasi tema

- Primul din cele câteva transporturi din pachetul de asistenta de securitate în valoare de 200 milioane de dolari acordat de Statele Unite armatei ucrainene, autorizat în decembrie de presedintele Joe Biden, a sosit la Kiev, a anuntat sâmbata ambasada americana, potrivit Reuters.…

- Principalii diplomați americani și ruși au fost de acord sa continue sa discute in incercarea de a rezolva o criza care a starnit temeri pentru intreaga Europa. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat cu privire la un raspuns „rapid, sever” daca Rusia invadeaza Ucraina, in timp ce țara…

- Ambasada SUA afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca agresivitatea, amenintarile si intimidarile regimului Putin au drept consecinta fapul ca statele se gandesc la optiuni pentru a se apara, exprimand sustinerea fata de dreptul statelor de a alege liber ce aranjamente de securitate…

- Un proiect de lege menit sa impuna sanctiuni entitatilor responsabile de gazoductul Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania si pe care Statele Unite îl denunta, a esuat joi în Senatul american, anunța Reuters și Agerpres. De ani de zile, aceasta gazoduct controversat i-a divizat…

- Statele Unite „doresc sa creada” Rusia când afirma ca nu planuiește niciun atac asupra Ucrainei, a declarat luni ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, menționând ca mișcarile ruse de pâna acum denota opusul acestei poziții, potrivit AFP.„Vreau sa cred”,…

- Statele Unite au evocat miercuri, la finalul unei reuniuni NATO la Riga, "probe" care arata ca Rusia vrea sa comita "acte agresive importante impotriva Ucrainei" si ameninta sa o faca sa plateasca "un pret mare" daca trece la actiune, relateaza AFP. "Suntem profund ingrjorati de probe care arata ca…

- Turcia este gata sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat luni de canalul NTV, in ciuda faptului ca a iritat Moscova vanzand drone armate Kievului mai inainte in acest an pe fondul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza Reuters.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…