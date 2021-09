FOTO Studenții afgani sunt separați în funcție de sex și despărțiți de draperii sub noile reguli impuse de talibani Unele universitați din Afganistan și-au reluat cursurile dar îi segrega acum pe studenți în funcție de sex, potrivit mai multor imagini și interviuri obținute de jurnaliștii agențiilor AFP și Reuters.



Cursurile instituțiilor de învațamânt superior au fost suspendate dupa ce talibanii au preluat controlul asupra țarii și au cucerit capitala Kabul în urma cu trei saptamâni, relateaza Business Insider.



În prima zi de la reluarea orelor majoritatea universitaților afgane au ramas goale însa unii studenți s-au întors la ore.



Imagini… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au promis ca drepturile femeilor din Afganistan, inclusiv cel la educație, vor fi respectate. Multa lume se teme insa ca primele semne, precum cel al segregarii claselor, nu sunt incurajatoare, scrie Reuters.Studenții din Afganistan s-au reintors la cursuri, iar in unele cazuri, fetele au…

- Fostul președinte american Donald Trump i-a laudat marți pe talibani, afirmând ca sunt „deștepți” și „luptatori buni”, relateaza Business Insider.„Talibanii, va voi spune, luptatori buni. Trebuie sa le acordam merite pentru asta. Ei lupta de 1.000 de ani;…

- Scriitorul afgan Khaled Hosseini, in varsta de 56 de ani, care locuiește in Statele Unite ale Americii, deplange situația in care se afla acum țara sa de origine. Cu inima franta, dupa cum insuși marturisește, autorul romanului „Vanatorii de zmeie” („The Kite Runner”) indeamna la solidaritate și critica…

- Zeb Hanifa și-a început cariera de consultant PR și scriitoare în 2013 dupa ce a terminat facultatea în provincia Balkh. Primul ei job i-a dat aripi sa zboare, își amintește femeia (al carui nume real nu va fi divulgat din motive de securitate), relateaza BBC. Zeb Hanifa…

- Talibanii nu-și respecta promisiunea, și anume de a le permite femeilor sa munceasca. Talibanii le-au escortat la casele lor și le-au spus sa nu se întoarca la locul lor de munca. Aceștia le-au explicat ca barbații (rude) ar putea sa le ia locul, informeaza digi24.ro. Talibanii, care…

- Luptatorii talibani au ocupat duminica trei capitale de provincii afgane, intre care orasul strategic Kunduz din nord-estul Afganistanului, in conditiile in care si-au intensificat presiunile in nordul tarii, au anuntat oficiali locali, transmite Reuters. In ultimele luni, insurgentii au preluat…

- Talibanii au cucerit vineri prima capitala provinciala afgana si l-au asasinat pe principalul purtator de cuvant al guvernului de la Kabul, dand doua lovituri importante administratiei sprijinite de Occident. Potrivit Reuters, un purtator de cuvant al politiei din provincia Nimroz a declarat ca Zaranj,…