FOTO. Străzile Floreștiului de Rusalii. La plimbare cu căruța prin „comuna smart”

Un floreștean a publicat fotografiile pe rețelele de socializare cu mesajul: &"Strazile Floreștiului de Rusalii...&", aratându-se deranjat.

În timp ce alți oameni își sarbatoreau prima zi de Rusalii, duminica, acasa cu familia, relaxându-se, un grup de romi s-a adunat pe strada la vorba. De la mic la mare, toți parca &"pazeau&" caruța în care se aflau câțiva oameni din grup. Alți floreșteni au spus prin comentarii ca acest lucru nu se întâmpla numai… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

