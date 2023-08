Stiri pe aceeasi tema

- ISU Alba a transmis un mesaj RO ALERT pentru cetațenii din orașul Cugir, in care a fost semnalatp prezența unui urs pe strada Aurel Vlaicu. „A fost semnalata prezenta unui URS in orasul Cugir str. Aurel Vlaicu! Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animal si nu incercati sa va…

- AVERTIZARE RO-ALERT la Cugir: A fost semnalata prezența unui URS pe o strada din oraș AVERTIZARE RO-ALERT la Cugir: A fost semnalata prezența unui URS pe o strada din oraș Prezența unui urs a fost semnalata in cursul serii de vineri, 18 august 2023, in orașul Cugir, pe strada Aurel Vlaicu, județul…

- Urs observat pe o strada din Cugir. Locuitorii, avertizați prin mesaj RO-Alert Locuitorii din Cugir au fost avertizați vineri seara, prin RO-Alert, privind prezența unui urs pe o strada din oraș. Mesajul a fost primit de cititori Alba24 la ora 21.10. Zona vizata este strada Aurel Vlaicu. Oamenii au…

- Un Dosar penal a fost deschis in cazul barbatului decedat la Spitalul din Cugir. Precizarile IPJ Alba cu privire la incident Reprezentații IPJ Alba au transmis o serie de precizari in legatura cu decesul unui barbat la spitalul din Cugir. Este vorba despre un barbat de 55 de ani care se manifesta violent…

- O femeie din județul Alba, grav bolnava, și-a caștigat in instanța dreptul la tratament gratuit. Ea a dat Ministerul Sanatații in judecata intrucat medicamentul pentru boala de care sufera costa o avere. Femeia din Cugir a fost diagnosticata cu cancer scuamos bronho-pulmonar. Medicul curant i-a prescris…

- O femeie din județul Alba, grav bolnava, și-a caștigat in instanța dreptul la tratament gratuit. Ea a dat Ministerul Sanatații in judecata intrucat medicamentul pentru boala de care sufera costa o avere. Femeia din Cugir a fost diagnosticata cu cancer scuamos bronho-pulmonar. Medicul curant i-a prescris…

- O femeie din Alba, grav bolnava, și-a caștigat dreptul la tratament gratuit, in instanța. A dat in judecata Ministerul Sanatații O femeie din Cugir grav bolnav, și-a caștigat dreptul la un tratament scump, decontat integral, in instanța. Este vorba despre o practica din ce in ce mai comuna intalnita…

- ȘTIREA TA: Femeie de 85 de ani, fara ajutor dupa inundațiile de la Campeni. ”Nu s-a dus nimeni acolo, sa vada de oameni” Fiica unei femei in varsta de 85 de ani, din Campeni, a transmis Alba24 ca nici o autoritate nu s-a interesat de situația femeii, dupa inundațiile de acum doua zile. Femeia sta pe…