- VIDEO ȘTIREA TA| INUNDAȚIE in zona Bulevardului Transilvaniei din Alba Iulia: S-a format un rau langa blocurile oamenilor, din cauza unei scurgeri INUNDAȚIE in zona Bulevardului Transilvaniei din Alba Iulia: S-a format un rau langa blocurile oamenilor, din cauza unei scurgeri Mai multe blocuri din zona…

- FOTO VIDEO ȘTIREA TA| Un barbat beat și-a facut liniștit nevoile in centrul municipiului Alba Iulia, in plina zi: „Publicul” nu l-a impresionat Un barbat beat și-a facut liniștit nevoile in centrul municipiului Alba Iulia, in plina zi: „Publicul” nu l-a impresionat Un barbat a fost surprins in centrul…

- FOTO ȘTIREA TA: Polițist al IPJ Alba surprins in timp ce ajuta un cetațean care a avut probleme cu autoturismul Un gest de omenie, de normalitate a fost surprins de un cititor alba24.ro, vineri, 9 septembrie, in parcarea Bulevardului Transilvania din Alba Iulia. Potrivit cititorului alba24.ro, mașina…

- FOTO ȘTIREA TA| Autoritațile au uitat „sa stinga becul” pe o strada din Alba Iulia: Iluminatul public a funcționat in mijlocul zilei Autoritațile au uitat „sa stinga becul” pe o strada din Alba Iulia: Iluminatul public a funcționat in mijlocul zilei Iluminatul public de pe o strada din Alba Iulia a…

- FOTO ȘTIREA TA| Alba Iulia, oraș european, cu gropi semnalizate cu crengi: Pe strada Detunata, copacii „infloresc” din cratere Alba Iulia, oras european, cu gropi semnalizate cu crengi: Pe strada Detunata, copacii „infloresc” din cratere Pe strada Detunata din municipiul Alba Iulia, un șofer a surprins…

- VIDEO ȘTIREA TA| Cum sa spargi un panou de sticla de pe Podul Unirii din Alba Iulia cu o minge de cauciuc: Pana și micul „infractor” a fost surprins VIDEO ȘTIREA TA| Cum sa spargi un panou de sticla de pe Podul Unirii din Alba Iulia cu o minge de cauciuc: Pana și micul „infractor” a fost surprins In…

- FOTO ȘTIREA TA: Patru girocoptere au survolat luni Alba Iulia. Aparatul de zbor, hibrid intre un elicopter și un avion Patru girocoptere au survolat luni, in jurul orei 13:30, zona municipiului Alba Iulia. Cele patru aeronave ultraușoare au zburat in formație, pe direcția Teiuș – Sebeș. Girocopterul…

- FOTO ȘTIREA TA: Pubelele „smart” pentru colectare selectiva din Alba Iulia, pline de deșeuri menajere Mai multe module de colectare selectiva a gunoiului, pentru hartie, plastic, metal și sticla, amplasate in zona Bulevardului Transilvaniei din Alba Iulia, au fost blocate de catre cetațeni cu deșeuri…