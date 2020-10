Stiri pe aceeasi tema

- Gest șocant al unui barbat, in gara din Buzau. Acesta s-ar fi aruncat in fața trenului și a murit pe loc. Tragedia a avut loc in jurul orei 14:50 Polițiștii au ajuns la fața locului. *Știrea se actualizeaza.

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Un alegator susține ca ar fi primit o coroana mortuara in fața porții, dupa ce ar fi refuzat sa voteze vechea administrație a comunei Un alegator din județul Alba, susține ca ar fi primit o coroana de flori, dupa ce și-a exprimat nemulțumirea fața de precedenta administrație…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Cișmelele din Cetatea Alba Carolina, inchise in contextul pandemiei de coronavirus. Anunțul primariei Din cauza pandemiei de coronavirus, Primaria Alba Iulia a decis ca folosirea cișmelelor din Cetatea Alba Carolina sa fie interzisa. Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Coșuri de gunoi moderne in Alba Iulia. „Update la civilizație” facut de primaria municipiului Primaria Alba Iulia a achizitionat coșuri de gunoi moderne pentru a facilita ecologizarea orașului și a diminua gunoaiele aruncate la intamplare. Noile coșuri de gunoi vor inlocui…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Parcare de „baiat de baiat” in Cetatea Alba Carolina. Autoturism „uitat” pe drum de cateva ore bune, in apropierea unei curbe In șanțurile cetații, pe latura de nord a Cetații Alba Carolina, mai exact, a rasarit dupa ploaie o mașina pe care șoferul a lasat-o in mijlocului…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Act de vandalism in Cetatea Alba Carolina. Graffiti pe unul din zidurile din latura nordica Un zid al Cetații Alba Carolina din latura de nord a fost victima unui act de vandalism, cineva gandindu-se ca ar infrumuseța peisajul daca ar face cateva desene cu vopsea tip spray…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Cetatea Alba Carolina, ,,coșul de gunoi” al multor turiști și localnici. ,,De voi nu avem nevoie!” In urma relaxarilor restricțiilor impuse de Guvern din ultimele luni, Cetatea Alba Carolina a reinceput sa devina vizitata de turiștii plimbareți din toate colțurile țarii.…