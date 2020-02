Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO ȘTIREA TA: Imprejurimile Castelului de la Sancrai, ”innobilate” de mormane de gunoaie Imprejurimile Castelului de la Sancrai, bijuteria din centrul Transilvaniei, unde in urma cu 200 de ani se tineau baluri fastuoase, sunt in prezent ingropate in mormane de gunoaie. Malurile…

- Inca un copac doborat de vatul puternic, care a pus stapanire astazi pe Moldova. Incidentul a avut loc in sectorul Ciocana al Capitalei. Arborele a cazut peste firele de troleibuz.Imaginea a fost postata de catre un martor ocular pe Facebook.

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in județul Alba, joi dimineața, pana la ora 11.00. Vizibilitate redusa local sub 200 de metri și depuneri de chiciura Județul Alba se afla, joi dimineața, sub cod galben de ceața. Atenționarea este valabila pana la ora 11.00. Potrivit meteorologilor, se vor semnala…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Au colindat de a bubuit blocul: In noaptea de Craciun, intr-un bloc din Zlatna cineva a aruncat cu petarde pana s-a spart gresia Au colindat de a bubuit blocul: In noaptea de Craciun, intr-un bloc din Zlatna cineva a aruncat cu petarde pana s-a spart gresia In Ajunul Craciunului,…

- Ziarul Unirea FOTO Știrea ta| Blocarea roților cu „gheara” in parcarile supermarketurilor: O problema care suscita discuții intre șoferi și administratorii spațiilor comerciale Blocarea roților cu „gheara” in parcarile supermarketurilor: O problema care suscita discuții intre șoferi și administratorii…

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de tragedie! Șoferul inconștient al unui Logan, aproape de impact cu o alta mașina Tupeu inconștient in Aiud unde un Logan galben a fost la un pas de a acroșa un autoturism care circula regulamentar, in momentul cand șoferul a riscat și a ieșit de pe o strada…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in județul Alba, marți dimineața, pana la ora 10.00 Județul Alba se afla, marți dimineața, sub cod galben de ceața. Atenționarea este valabila pana la ora 10.00. Potrivit meteorologilor, se vor semnala ceața care determina reducerea vizibilitații local sub 200 m și…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – AFC Odorheiu Secuiesc | „Alb-negrii” vizeaza victoria pe „Cetate” Unirea Alba Iulia, clasata pe poziția a 12-a in ierarhia Seriei a 5-a, cu 12 puncte, are penultima reprezentație interna din tur, maine, astazi, ... FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia…