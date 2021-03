Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Fenomen SPECTACULOS pe cerul Cetații Alba Carolina: Curcubeu superb, in plina iarna Cei care s-au trezit in dimineața de marți și au plecat la munca sau au privit pe geam au avut surpriza de a vedea un curcubeu superb pe cerul din Alba Iulia. Momentul a fost unul inedit pentru…

- Incepand de luni, 1 februarie, șoferii care nu-și platesc locul de parcare publica pe care-l ocupa cu mașina in Alba Iulia risca sa fie amendați. Perioada de doua saptamani, acordata de administrația locala cetațenilor pentru a se obișnui mai degraba cu ideea decat cu instrumentele de plata, a expirat. …

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Circulație in condiții de iarna pe DN75, la Arieșeni: Stratul de zapada masoara 5 centimetri inalțime Drumurile din Arieșeni prezinta un condiții nefavorabile pentru conducatorii auto, existand șanse reale de derapaj din cauza stratului de zapada de pe partea carosabila.…

- Un curcubeu superb a putut fi observat sambata, in jurul amiezii, pe cerul orașului Alba Iulia. A fost un moment inedit, avand in vedere ca este un fenomen mai rar intalnit in acest sezon. Curcubeul este un fenomen optic și meteorologic atmosferic care se manifesta prin apariția pe cer a unui spectru…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| „Peisaj” demn de Peștera Scarișoara, in Alba Iulia. SLOIURI de gheața au fost formate in pasajul din Cetate, din cauza scurgerilor de apa „Peisaj” demn de Peștera Scarișoara, in Alba Iulia. SLOIURI de gheața au fost formate in pasajul din Cetate, din cauza scurgerilor de…

- Astazi este a doua de la intrarea in vigoare a parcarilor cu plata in municipiul Alba Iulia și tot mai mulți conducatori auto au inceput sa primeasca avertismente de la polițiștii locali pentru neplata tichetului de parcare. Cel mai probabil oamenii nu se grabesc inca sa plateasca pentru ca in... Articolul…

- O pana de curent ”a umbrit” sarbatoarea Craciunului intr-un cartier din Alba Iulia. Oamenii au ramas fara lumina și fara caldura, avand in vedere ca locuințele au centrale termice individuale. Incidentul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, in cartierul Micești, potrivit unui cititor Alba24.…

- Pasiunea pentru instalațiile luminoase și decorul de sarbatori, puse in practica de un albaiulian, s-au transformat intr-un adevarat spectacol cu leduri, pe o strada din oraș. Iar efortul sau i-a inspirat și pe vecini. Obiceiul impodobirii caselor cu instalații de lumini in preajma sarbatorilor de iarna…