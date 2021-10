FOTO ȘTIREA TA: Încărcătură ”specială” la Sebeș. Cum a transportat un șofer o mașină atârnată într-o altă mașină FOTO ȘTIREA TA: Incarcatura ”speciala” la Sebeș. Cum a transportat un șofer o mașina atarnata intr-o alta mașina Un cititor Alba24 a surprins marți, la Sebeș, o serie de imagini inedite pe drumurile publice. In partea din spate a unei mașini de transport a fost urcata o furgoneta de marfa. Pe jumatate afara, autoutilitara risca la orice curba sau groapa sa se desprinda și sa aterizeze in drum. Mașina cu incarcatura ”speciala” a […] Citește FOTO ȘTIREA TA: Incarcatura ”speciala” la Sebeș. Cum a transportat un șofer o mașina atarnata intr-o alta mașina in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

