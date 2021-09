Stiri pe aceeasi tema

- Calugarii de pe Muntele Athos reacționeaza vehement la știrile false conform carora peste 1.000 dintre ei ar fi infectați cu virusul SARS-COV-2, iar unii ar fi murit. Se pare ca televiziunea și agenția de știri DIGI24 minte cu nerușinare și genereaza fake news în mod tendențios pentru…

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, 27 august, in jurul orei 10.20, in comuna Șona. Potrivit unor martori oculari, accidentul s-a petrecut in fața secției de poliție din localitate. Martorii mai susțin ca in accidentul rutier au fost implicate doua automobile. In urma impactului dintre…

- O zona din Piața Mihai Viteazu poate deveni un adevarat focar de infecție, având în vedere ca exista șobolani morți, ce se descompun pe canicula. Șobolanii sunt purtatori de mai multe boli, dar sunt lasați sa putrezeasca, chiar daca reprezinta un pericol…

- Comisarii Garzii de Mediu Gorj a descoperit un focat de infecție la o ferma din județ, unde pui morți sunt depozitați in condiții improprii, iar mirosul este greu de suportat pentru cei care trec prin zona, potrivit unui anunț de pe pagina de Facebook a instituției. Cadavrele de pasari sunt depozitate…

- VIDEO ȘTIREA TA| La un pas de tragedie in județul Alba: Un șofer „tupeist”, la un pas de tragedie, dupa o depașire inconștienta VIDEO ȘTIREA TA| La un pas de tragedie in județul Alba: Un șofer „tupeist”, la un pas de tragedie, dupa o depașire inconștienta Tupeu inconștient al unui șofer din județul…

- La ultimele verificari efectuate in municipiu de polițiștii locali de la Biroul Protecția Mediului și Activitați Comerciale, au fost identificate 14 astfel de terenuri napadite de buruiana și incarcate de diferite tipuri de deșeuri. Dupa identificarea proprietarilor (persoane fizice sau juridice), au…

- Un cititor Alba24 ne-a semnalat faptul ca pe strada Baia din localitatea Șard, comuna Ighiu, in zona tomberoanelor de gunoi este un adevarat focar de infecție. Potrivit acestuia, localnicii solicita pubele inviduale in locul tomberoanelor. Potrivit acestuia, deșeurile din tomberoane sunt ridicate saptamanal,…

- Meteorologii au emis vineri dimineața un Cod Portocaliu de ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina de mici dimensiuni, valabil in mai multe localitați din județul Alba, pana la ora 08:15. Potrivit ANM, sunt vizate zonele: Sebeș, Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lunga, Cetatea de Balta, Daia…