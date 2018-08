Stiri pe aceeasi tema

- Pescuitul in baltile care se formeaza dupa ploaie, in orasele din Alba devine, o forma de protest. S-a intamplat, de data asta, la Aiud. Un barbat a iesit cu undita in fata garii din municipiu, dar nu cu gandul ca va avea parte de o captura-record, ci pentru a atrage atentia celor care administreaza…

- Un accident rutier in lanț a avut loc vineri, la ieșirea din Sancel spre Jidvei. Imaginile au fost surprinse de un cititor Alba24, pe Drumul Județean 107. In accident au fost implicate doua autoturisme, un Audi A4 (inmatriculat in județul Alba) respectiv Dacia Duster și o autoutilitara Volkswagen (inmatriculata…

- Valul de ploi din ultima perioada au scos la iveala starea deplorabila a unor drumuri din județul Alba. Este și cazul DJ750C, porțiunea face legatura intre Rameț și Ponor. Un cititor Alba24 a surprins duminica, 24 iunie, drumul pietruit plin de gropi, brazdat de fagașe taiate de ploi, un adevarat calvar…

- Mai multe tornade au fost filmate de martorii in cateva minute, in apropiere de Galati. Fenomenul extrem de rar in Romania, i-a speriat pe oameni. Tot in Galati a plouat torențial, iar mai multe localitați din județ au fost inundate. Apa de peste un metru a intrat in curtile oamenilor.…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost ranit intr-un accident rutier petrecut joi la Brazesti, pe DN75, in Apuseni. A pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina in gardul unei case. Potrivit IPJ Alba, in 14 iunie, in jurul orei 21.05, un tanar de 19 ani, din comuna Salciua,in timp ce conducea […]

- Alin Sorin Berindeiu, elevi in clasa a IX-a la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud a obținut Mențiune Speciala MEN la etapa naționala a Concursului de chimie pentru elevii de la filiera tehnologica„ Petru Poni”, desfașurat la Constanța. Potrivit reprezentanților IȘJ Alba, la etapa naționala a…

- Furtuna care a ”maturat” astazi o parte din județul Alba, a facut pagube in Aiud. O mașina a fost avariata de țiglele care au zburat de pe o casa. ”Dupa furtuna de la Aiud, urmarile 3 țigle pe cupeu”, a scris proprietarul autoturismului. Reamintim ca o atenționare meteo cu cod galben a fost emisa, duminica,…

- Recent, Consiliul Județean Alba a transmis la Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SICAP documentația pentru organizarea licitației electronice de achiziție de lucrari de modernizare a DJ 107 I Aiud – Rimeț – Ponor – Mogoș – Bucium – Abrud, supranumit și „Transalpina de Apuseni”, proiectul fiind…