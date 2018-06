Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, vineri, pentru evacuarea apei din circa 30 de gospodarii din mai multe cartiere din Alba Iulia, afectate de inundatii dupa o ploaie puternica. Traficul este ingreunat pe mai multe strazi, canalizarile nefacand fata volumului mare de precipitatii.

- A plouat aproape 24 de ore in Vrancea si aluviunile rezultate au distrus drumuri judetene si nationale si au inundat gospodarii, in special in zona de munte, respectiv la Naruja, Soveja, Vrincioaia, Tulnici, Nistoresti.

- Un șofer a trait o experiența neplacuta pe o strada din Alba Iulia. Lasata nesemnalizata, in drum, o groapa uriasa de pe o strada din municipiu s-a dovedit o adevarata capcana pentru un sofer. Acesta si-a facut praf o roata la mașina, dupa ce a intrat cu autoturismul in plin in portiunea adanca in asfalt.…

- Ploaia torențiala de joi a afectat și localitatea Vințu de Jos. Sistemul de canalizare nu a facut fața volumului mare de apa. Un cititor Alba24 a surprins pe imagini problemele create in urma ploii torențiale, pe strada Primaverii din Vințu de Jos. In curtea unei gospodarii, apa a ajuns pana in dreptul…

- Mai multe strazi din zona garii și a cimitirului din Alba Iulia au fost inundate, joi, in urma ploii torentiale care a blocat sistemele de canalizare. O ploaie torențiala a inundat, joi, la Alba Iulia, mai multe strazi din Orașul de Jos, de la ieșirea spre municipiul Sebeș, dupa ce sistemele de canalizare…

- Strazi inundate in Alba Iulia dupa ploaia torențiala. Mai multe strazi intens circulate din Alba Iulia, dar și din zona turistica, au fost inundate din cauza ploii torențiale. Sistemul de canalizare nu a facut fața volumului mare de apa. O ploaie torentiala a inundat, duminica, la Alba Iulia, mai multe…

- Exista o strada in Alba Iulia unde deși oprirea este interzisa, nimeni nu este amendat. Un șofer s-a contrazis, miercuri seara, cu patru polițiști locali, timp de o ora, pentru ca a fost sancționat dupa ce a parcat pe strada Arsnberg, la ieșire spre strada Cloșca. Da, ați ghici, pe strada Cloșca din…