Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Teama de noi inundații la Rachita dupa ploaia torențiala de miercuri, care a umflat apele raului Ploaia torențiala de miercuri dupa-masa a adus teama de noi inundații in viața locuitorilor satului Rachita, grav afectat de o viitura puternica in urma cu un an. Mai multe…

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA| Covor de grindina pe șoseaua dintre Livezile și Poiana Aiudului. Bucațile de gheața au acoperit pamantul dupa o ploaie torențiala O ploaie cu grindina s-a abatut marți la amiaza asupra mai multor localitați din județul Alba și a acoperit pamantul cu un strat alb. Șoferii…

- Ploaia torențiala abatuta duminica dupa-amiaza in municipiul Buzau a provocat inundații pe mai multe strazi. Sistemul de canalizare din mai multe zone s-a dovedit a fi ineficient in fața potopului care a durat cateva zeci de minute. Dupa ploaia de duminica, trotuarele și carosabilul au fost inundate…

- Ploaia torentiala abatuta duminica dupa-amiaza in municipiul Buzau a provocat inundatii pe mai multe strazi. Sistemul de canalizare din mai multe zone s-a dovedit a fi ineficient in fata potopului care a durat cateva zeci de minute.

- Ploaia torențiala abatuta duminica dupa-amiaza in municipiul Buzau a provocat inundații pe mai multe strazi. Sistemul de canalizare din mai multe zone s-a dovedit a fi ineficient in fața potopului care a durat cateva zeci de minute. Dupa ploaia de duminica, trotuarele și carosabilul au fost inundate…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO ȘTIREA TA: Strazi cu asfalt nou la Coșlariu, dar inundate. Mostre de investiții de mantuiala Strazile din Coșlariu, asfaltate in urma cu doua saptamani, au fost inundate in urma ploilor recente. In loc sa se scurga in rigole, apa baltește pe drum. Locuitorii din Coșlariu sunt…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o casa din Rachita: Intervin pompierii cu 2 autospeciale cu apa și spuma Un incendiu a izbucnit luni dupa-masa, la o casa de locuit din Rachita, comuna Sasciori. Au intervenit pompierii din Sebeș. Garda de intervenție Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in județul Alba: 91 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Campeni și Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 91 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Campeni și Sebeș. Oferta completa AJOFM Agenția Judențeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM)…