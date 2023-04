Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA| Localnicii de pe o strada din Alba Iulia și-au ”reparat” singuri drumul: Au pus mana pe lopata și au astupat gropile cu pamant și pietre Localnicii de pe o strada din Alba Iulia și-au ”reparat” singuri drumul: Au pus mana pe lopata și au astupat gropile cu pamant și pietre Calvarul drumurilor…

- FOTO ȘTIREA TA| „Surpriza iepurașului”: Pe o strada din Alba Iulia, gunoiul este neridicat de dinainte de Paște FOTO ȘTIREA TA| „Surpriza iepurașului”: Pe o strada din Alba Iulia, gunoiul este neridicat de dinainte de Paște Modul in care sunt colectate, sau mai bine zis necolectate, pe o strada din…

- FOTO ȘTIREA TA| Apa tulbure la robinet, pe o strada din Alba Iulia, din cauza unei avarii in rețeaua de distribuție Apa tulbure la robinet, pe o strada din Alba Iulia, din cauza unei avarii in rețeaua de distribuție Un cititor ziarulunirea.ro a trimis, pe adresa redacției, mai multe fotografii din care…

- Consilierii județeni vor aloca bani din excedentul bugetar impresionant al anilor precedenți pentru o serie de obiective. Pentru ca vorbim de excedent, acesta a ajuns la suma de 158.881 mii lei, adica aproape 160 milioane lei, echivalentul a aproape 32 milioane euro, bani alocați teoretic pentru o serie…

- Trei mașini au ars vineri dimineața pe o strada din Ramnicu Valcea. Potrivit autoritaților, focul ar fi fost pus intenționat.Pompierii din Ramnicu Valcea au fost sesizați vineri dimineața, prin apel la 112, despre producerea unui incendiu la o mașina, care apoi s-a extins la alte doua autoturisme,…

- FOTO ȘTIREA TA| O noua strada din Alba Iulia, „ca dupa razboi”: Dupa lucrari la rețeaua electrica a fost refacuta doar parțial FOTO ȘTIREA TA| O noua strada din Alba Iulia, „ca dupa razboi”: Dupa lucrari la rețeaua electrica a fost refacuta doar parțial Un nou caz al unei strazi refacute parțial, in…

- VIDEO ȘTIREA TA Scandal pe strada, la Alba Iulia. Barbat filmat in timp ce injura și scuipa trecatorii. Un cetațean a sunat la 112 Un barbat care a scuipat și injurat persoane pe strada a fost filmat joi dupa-amiaza, in zona intersecției dintre Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Vasile Goldiș din…

- Saptamana aceasta, pana pe 26 februarie, containerele pentru colectarea deseurilor voluminoase sunt amplasate in cartierele Abator, Far: strada Stadionului bl. H16A, strada Stanjeneilor drept Cam. SOCEP.Constantenii care locuiesc in aceasta zona se pot debarasa in mod corect si foarte usor de deseurile…