Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO ȘTIREA TA| Accident rutier intre Teiuș și Blaj: Un BMW „a decolat” de pe carosabil și a aterizat intr-un șanț VIDEO ȘTIREA TA| Accident rutier intre Teiuș și Blaj: Un BMW „a decolat” de pe carosabil și a aterizat intr-un șanț Un accident rutier a avut loc sambata, 20 februarie, in zona intersecției…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in localitatea Fiad. O mașina a parasit carosabilul, ajungand in rau. Din fericire pentru șoferul care era singur in mașina, un utilaj cu macara a trecut prin zona la scurt timp.. Un apel la 112 anunța un acciednt rutier pe raza localitații Fiad. Șoferul…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 14:10, intre Alba Iulia și Teiuș, in zona localitații Santimbru. O persoana a fost ranita dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au lovit, in zona sensului giratoriu. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe DN 1, intre…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O mașina parcata a fost facuta „PRAF” de catre un șofer care a intrat intr-o depașire Un accident rutier s-a petrecut astazi, 1 februarie, in cartierul Partoș din Alba Iulia, unde doua autoturisme au intrat in coliziune. Așa cum se poate observa…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O mașina a ieșit in decor și s-a izbit de un stalp Un accident rutier a avut duminica seara, in jurul orei 20.40 pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia. Potrivit cititorului ziarulunirea.ro care ne-a trimis imaginile un autoturism…

- Un șofer inconștient care circula pe contrasens pe Autostrada A3, in zona nodului rutier Turda, a fost la un pas sa provoace un accident rutier. Incidentul a fost surprins in urma cu cateva zile pe o camera de bord, iar mai apoi filmarea a ajuns pe rețeaua de socializare Facebook. In video se poate…

- Accident rutier pe DJ 222. Un barbat de 24 de ani, din Sarichioi, a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un copac de pe marginea drumului O tanara de 21 de ani, din Babadag, pasager auto, a fost ranita.La data de 30 noiembrie politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un șofer a parasit partea carosabila intrand in coliziune cu o conducta de gaz. Intervin pompierii pentru aigurarea masurilor de siguranța Un accident rutier a avut loc joi dupa amiaza, in jurul orei 13:00, pe strada Tudor Vladimirescu, din Alba Iulia.…