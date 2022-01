FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier la Galtiu: O persoană a ajuns la spital după o coliziune între o mașină și un autobuz FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier la Galtiu: O persoana a ajuns la spital dupa o coliziune intre o mașina și un autobuz FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier la Galtiu: O persoana a ajuns la spital dupa o coliziune intre o mașina și un autobuz Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.00, pe raza localitații Galtiu, comuna Santimbru. Potrivit cititorului ziarulunirea.ro, care ne-a trimis imaginea, o femeie la volanul unui autoturism ar fi pierdut controlul volanului intr-o curba și a intrat intr-un autobuz. Din spusele martorilor, autoturismul a suferit daune serioase in urma impactului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

