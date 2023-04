Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Trei autovehicule implicate intr-un carambol in zona stației de salvare. Trafic INGREUNAT ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Trei autovehicule implicate intr-un carambol in zona stației de salvare. Trafic INGREUNAT Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de marți, 4…

- FOTO VIDEO ȘTIREA TA: ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia, in zona Stației de salvare. Trei autoturisme implicate Un accident rutier a avut loc marți, 4 aprilie, in jurul orei 17.30, in zona Stației de salvare din Alba Iulia. Accidentul rutier a fost surprins de un cititor alba24.ro, aflat in trafic in acel…

- ACCIDENT pe DJ 107 – drumul spre Drambar. O persoana ranita, dupa ce doua autovehicule s-au lovit. Trafic ingreunat Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 11:30, pe drumul județean DJ 107, intre Alba Iulia și zona industriala Drambar, comuna Ciugud. Din primele informații, o…

- Zapada cazuta in ultimele ore a stat la baza unui accident rutier produs intre Gilau și Florești. Trei autovehicule au fost implicate in coliziune, iar doua persoane au fost transportate la spital. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 21:40. La fața locului s-au deplasat multiple echipaje de prim…

- Graba si neatentia a mai produs o victima, iar circulatia a fost ingreunata si s-au facut cozi pe un drum circulat, in urma unui accident rurier produs luni, aproape de ora 8. O femeie in varsta de 40 de ani a condus un autoturism pe strada Sofia din Moșnița Noua, iar la intersecția cu Drumul ... The…

- ACCIDENT rutier la Șard. O persoana a fost ranita dupa ce un autoturism s-a rasturnat Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața in localitatea Șard. Din primele informații, o persoana a fost ranita dupa ce o mașina s-a rasturnat. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine…

- FOTO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit intr-un sens giratoriu, pe strada Alexandru Ioan Cuza Un accident rutier s-a produs vineri, in jurul orei 12:10, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit, in sensul giratoriu de langa Ambient. In evenimentul…

- Sase persoane au fost transportate la spital, duminica dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule si care s-a produs pe un drum judetean din Covasna. Pentru una dintre victime a fost solicitat elicopterul SMURD, aceasta fiind transportata la un spital din Brasov,…