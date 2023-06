Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CSA Steaua Bucuresti l-a achizitionat pe internationalul Stefan Valentin Neagu, de la formatia Wolfe Wurzburg, din liga a doua germana, a anuntat, vineri, clubul din Ghencea pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.Neagu are 22 de ani, 1,96 metri inaltime si joaca pe…

- Intre anii 1961-1998, toata lumea știa de CSA Steaua București (Clubul Sportiv al Armatei Steaua). De curand s-au sarabatorit 37 de ani de cand acea echipa Steaua caștiga in fața celor de la FC Barcelona, Cupa Campionilor Europeni, astazi Champions League. Printre cei care au activat in cadrul echipei…

- Constantin Spinu, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii Naționale (MApN), a explicat pentru Antena 3 CNN pe ce criterii sunt trimise ordinele de chemare a rezerviștilor. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a emis, astazi, un ordin de chemare a rezerviștilor la exerciții și antrenamente de mobilizare, din…

- Flashul care a luminat miercuri seara cerul Kievului, declansand o alerta antiaeriana, s-a datorat probabil unui meteorit, a declarat joi agentia spatiala ucraineana, pista caderii unui satelit si cea a unui sistem de armament fiind excluse, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Horoscopul zilei de 20 aprilie 2023 spune ca nativii zodiacului vor avea parte in aceste zile de emoții și sentimente aparte. Nativii zodiacului trebuie sa iși ia un timp și sa vada ce vor sa faca cu adevarat, fara sa țina cont de parerea celor din jur.Descopera ce iți rezerva astrele in funcție…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca, in cursul zilei de marti, este prevazuta o greva generala, context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale (TGV, Ouigo), locale (TER, Intercites,…

- Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania ca, in contextul grevelor la nivel federal declansate luni in sectorul transporturi si care afecteaza transportul aerian, feroviar si rutier, transportul public si…

- Un avion Boeing 737-800NG TAROM, inmatriculat YR-BGK, care opera sambata zborul charter RO7673 pe ruta Timișoara - Hurghada, a aterizat de urgența la București dupa ce pilotul a leșinat. Aterizarea a fost facuta de copilot, potrivit unor surse din domeniu.Incidentul a avut loc sambata. Avionul care…