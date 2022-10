Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Trenul Regal a plecat din Gara Cluj-Napoca spre Alba Iulia. Astazi va opri la Aiud și Teiuș Majestatea Sa Margareta, Custodele Casei Regale, și Alteța Sa Regala Principele Radu, impreuna cu Alteța Sa Regala Principesa Sofia, au plecat vineri, 14 octombrie, din Gara Cluj-Napoca cu Trenul Regal…

- Primarul Dorin Lojigan a spus ca, in acest moment, in municipiul Campia Turzii se lucreaza pe mai multe șantiere in paralel, scopul fiind ”dezvoltarea infrastructurii municipiului”. ”In acest moment lucram pe mai multe șantiere din municipiul nostru, scopul final al acestor lucrari fiind dezvoltarea…

- Prima vacanța a elevilor incepe cu data de 22 octombrie și vor avea liber pana pe 30 octombrie. Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanța toți elevii in aceasta perioada. Inainte, intrau intr-o vacanța de o saptamana doar copiii de gradinița și elevii de clasele primare. Anul școlar 2022-2023…

- Acestea au fost cuvintele pe care elevii claselor a IX-a le-au auzit astazi, la prima ceremonie militara din postura de elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Așezați in formație, alaturi de colegii mai mari, bobocii au trait cu emoție acest moment solemn. La finalul activitații,…

- Acestea au fost cuvintele pe care elevii claselor a IX-a le-au auzit astazi, la prima ceremonie militara din postura de elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Așezați in formație, alaturi de colegii mai mari, bobocii au trait cu emoție acest moment solemn. La finalul activitații,…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a facut public Rechizitoriul „Dosarului Revoluției” saptamana trecuta, contrar prevederilor Codului de Procedura Penala, care interzice aceasta acțiune. Doar parțile din dosar pot lectura documentul. Doar victimele revoluției nu l-au primit. S-a laudat…

- Veste buna pentru parinții elevilor din clasele primare, care scapa de o cheltuiala importanta la inceput de an școlar. Anul acesta, toți elevii din ciclul primar, din municipiul Buzau, vor gasi pe banci, in prima zi de școala, ghiozdanul echipat cu tot ceea ce au nevoie pe parcursul anului școlar.…

- Robert Hientz, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la piloți aeronave cu motoare reactive, la Brașov Robert Hientz, absolvent al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a fost admis primul la specializarea ,,piloți aeronave cu motoare reactive” din cadrul…