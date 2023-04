Profesorul arheolog Mircea Babes a murit

"Am aflat cu tristete vestea disparitiei profesorului Mircea Babes, eminent arheolog si profesor, unul dintre cei mai distinsi specialisti in studierea epocii Lategrave;ne in spatiul carpatic si dunarean. Intre anii 1997 2007 a fost titular al Facultatii de Istorie din Universitatea din Bucuresti, calitate in a jucat un… [citeste mai departe]