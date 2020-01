Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea MARȚI: Acțiune de donare de sange la Spitalul Orașenesc Campeni. ”Daca sangele inseamna viața, atunci donarea inseamna speranța!” Marți 28 ianuarie 2020, la Spitalul Orașenesc Campeni va avea loc o acțiune de donare de sange. Edilul orașului indeamna cetațenii sa participe in numar cat…

- Dupa 25 de ani de așteptare, Laboratorul de Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie al Spitalului județean este in sfarșit dotat cu aparatura medicala noua și performanta. S-au achiziționat noua aparate de electroterapie, un aparat laser, un aparat magnetodiaflux, un aparat parafina, doua aparate…

- Ziarul Unirea CRIPTOMONEDE minate pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba fara știrea și implicarea personalului CJP CRIPTOMONEDE minate pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba fara știrea și implicarea personalului CJP Site-ul Casei Județene de Pensii Alba, a fost folosit ... CRIPTOMONEDE minate…

- Informațiile aparute in spațiul public, conform carora in patru sali din noul bloc operator al spitalului s-ar fi operat fara ca personalul medical sa fie instruit in legatura cu folosirea noii aparaturi, sunt respinse categoric de managerul spitalului. Se spune ca un oarecare arunca o piatra in apa…

- Ambulatoriul integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret va fi extins si dotat cu aproximativ 2,5 milioane de euro, dupa ce primarul orasului, Adrian Popoiu si directorul ADR Nord Est, Vasile Asandei, au semnat, miercuri, contractul de finantare pentru aceasta investitie ce va fi realizata…

- Padurarii vor fi inarmați și vor primi cinci salarii compensatorii la ieșirea la pensie, a decis Parlamentul. Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a decis ca personalul silvic cu atributii de paza sa fie dotat cu armament de serviciu, letal sau neletal, amendand astfel un proiect de lege…

- Laboratorul de Angiografie al Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti a fost dotat cu un dispozitiv necesar interventiilor de implant de stent, care ajuta la curatarea vaselor de sange, a arterelor coronare, eliminand depozitele de grasime.

- Ziarul Unirea VIDEO. Un liceu din Romania va fi dotat cu sauna și piscina pentru elevi. Proiect unic la nivel national, in valoare de cinci milioane de euro Primul liceu din Romania care va fi dotat cu sauna pentru elevi este la Sinaia, in judetul Prahova. Autoritatile locale au reusit sa obtina finantare…