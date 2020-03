Marți, 31 martie, a fost publicata in Monitorul Oficial lista spitalelor care vor prelua pacienți infectați cu coronavirus, in scenariul 4 al epidemiei in care Romania a intrat dupa ce s-a depașit pragul de 2.000 de cazuri. Pe aceasta lista se afla și Spitalul Județean de Urgența Buzau, care, alaturi de alte 51 de spitale […] Articolul FOTO | Spitalul Județean, pe lista unitaților medicale suport pentru bolnavii de coronavirus apare prima data in Opinia Buzau .