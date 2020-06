Stiri pe aceeasi tema

- Firma care a castigat licitatia de transformare a fostei Clinici de Dermatologie din Timisoara intr-un centru cultural poate incepe lucrarile. Primarul Nicolae Robu se bazeaza pentru acest proiect pe o promisiune facute de premierul Ludovic Orban.

- Municipalitatea timisoreana se pregateste sa lumineze arhitectonic si frumos cladirile reabilitate din zona zero a orasului, dar si din Piata Unirii. Primarul Nicolae Robu ii acuza pe cei care nu s-au apucat de reabilitat fatade din aceasta parte a urbei de faptul ca „ii doare in cot”. Rusinea nu a…

- Spitalul militar de campanie amenajat pe stadionul CFR din Timisoara nu a fost inca pus in functiune. Intrebarea care se pune este daca isi va mai avea rostul acest spitalul, in conditiile in care de cateva zile nu au fost cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus.

- Construit in anii '70, ceasul floral din Parcul Civic al Timisoarei va redeveni functional, dupa ce va fi consolidata structura de sustinere, iar mecanismul de rotire a axelor va fi schimbat, informeaza Agerpres. Primarul Nicolae Robu a declarat, marti, ca acest obiectiv a fost o realizare deosebita…

- Omul instalat de premierul Ludovic Orban mai lovește o data, dupa ce și-a transformat fiul din ajutorul de șef de post intr-o comuna in consilier la varful Ministerului de Interne.De aceasta data, omul „uns” de catre Ludovic Orban a reușit sa-și transforme verișoara din... Citește AICI ce LOVITURA a…

- Aflat la Iasi, premierul Ludovic Orban a afirmat ca, dupa 15 mai, deplasarile in scop turistic nu vor mai fi interzise. In schimb, pentru redeschiderea restaurantelor trebuie stabilite niste reguli extrem de clare, a completat premierul. Intrebat cum se va proceda, dupa 15 mai, in cazul deplasarilor…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca intentia Guvernului este de a dota sectiile de terapie intensiva ale spitalelor cu cel putin 2.000 de ventilatoare.Orban a explicat ca, in acest moment, capacitatea de ocupare a paturilor din sectiile de terapie intensiva este mica, dar ca se doreste…

- In primul interviu acordat dupa demisia de la Ministerul Sanatatii, Victor Costache vorbeste despre relatia cu premierul Ludovic Orban si cu secretarul de stat din MAI Raed Arafat. Cate teste are Romania in acest moment si cate urmeaza sa mai vina? Va face fata sistemul sanitar in cazul in care vor…