- A venit vremea ca vedetele sa se bucure de cateva momente de relaxare și sa-și etaleze formele fara cusur la piscine de lux și plaje exclusiviste. Același lucru l-a facut și Rita Ora, care le-a oferit fanilor sai imagini super hot.

- Irinel Columbeanu este mandru nevoie mare! Afaceristul si-a insotit astazi fiica la serbarea de sfarsit de an scolar, acolo unde a si filmat-o pe Irina pentru a se mandri cu ea pe retelele de socializare.

- Nicu, fiul lui Nicolae GutE, duce o viatE ca in filme! Are o carierE de succes xi o familie de invidiat. GutE Junior se mandrexte cu fiecare ocazie pe care o are cu sotia sa frumoasE la care tine atat de mult.