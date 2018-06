Stiri pe aceeasi tema

- Argentina și Croația se intalnesc astazi in cadrul unuia dintre cele mai așteptate meciuri din faza grupelor de la Campionatul Mondial din Rusia. Dupa ce s-au incurcat cu Islanda (1-1), sud-americanii sunt nevoiți sa obțina toate cele trei puncte. Partida va avea loc de la ora 21:00 și va fi gazduita…

- Un barbat din Mexic a strans bani 4 ani pentru a merge la Campionatul Mondial de Fotbal, dar soția nu l-a lasat sa plece in Rusia. Prietenii barbatului au facut insa un gest incredibil pentru a-l avea totuși alaturi pe amicul lor. (Reduceri mari la jocuri PC) Totul a inceput in 2014. In timpul Campionatului…

- La debutul sau in Rusia, Messi a dezamagit, iar Argentina a remizat cu Islanda. Franta a invins greu Australia, Danemarca a trecut de Peru la limita, in timp ce nigerienii au pierdut in fata croatilor.

- Argentina s-a incurcat, ieri, cu Islanda, scor 1-1, la debutul in Campionatul Mondial din Rusia. „Pumele” se puteau desprinde, dar Lionel Messi a ratat surprinzator o lovitura de la punctul cu var.

- Jose Mourinho a vorbit despre egalul dintre Argentina și Islanda de la Campionatul Mondial, scor 1-1, și l-a aparat pe Lionel Messi, cel care a ratat un penalty care putea aduce toate cele 3 puncte naționalei "pumelor". "Cred ca a fost un rezultat corect. La cum a jucat Islanda nu poți cere mai mult.…

- Portarul Sergio Romero, 31 de ani, va absenta de la Campionatul Mondial din Rusia din cauza unei accidentari. Portarul lui Manchester United, titular incontestabil in naționala Argentinei, a suferit o accidentarea la genunchi și a fost scos din lotul echipei lui Jorge Sampaoli, avand nevoie de operație.…

- Hernan Crespo (42 de ani) crede ca Lionel Messi (30 de ani) influențeaza selecția Argentinei pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2018. Jorge Sampaoli nu are o misiune ușoara. Selecționerul Argentinei este criticat de Hernan Crespo, dupa declarațiile care lasa de ințeles ca Icardi și Dybala pot…

- Capitanul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, a recunoscut, luni, ca generatia sa are o datorie de care s-ar putea achita cu ocazia Cupei Mondiale din Rusia, conform unui interviu acordat postului de televiziune Fox Sports, citat de AFP. "Datoria o avem fata de noi insine, nu fata de argentinieni.…