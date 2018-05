Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la o emisiune TV, dupa ce ieri a aparut in presa faptul ca Misha a adus in discuție divorțul, Connect-R a facut dezvaluiri din intimitatea lor. Artistul nu și-a ascuns surprinderea marturisirilor facute de frumoasa lui soție, el spunand ca: “Nu știam, nu ma intreaba inainte sa dea interviuri”.…

- Misha și-a surprins de curand fanii cu o noua tunsoare și nu oricare. Soția lui Connect-R a dat dovada de mare curaj și s-a ras in cap. A renunțat la parul lung pentru a adopta un look nonconformist și se pare ca a fost pe placul publicului. In ultima perioada, Misha și-a tot schimbat look-ul […] The…

- Misha s-a ras in cap și le-a aratat fanilor rezultatul. in timp ce unii i-au criticat decizia, alții sunt de parere ca acest look o prinde de minune. “Doamne, nu cred! Ce nebuna sunt, Doamne!”, a spus Misha pe contul de socializare. Soția lui Connect-R pare pațin speriata, mai ales ca transformarea…

- Misha este adepta schimbarilor radicale de look, iar recent a trecut pe la salonul de infrumusețare, acolo unde și-a tuns parul scurt. Soția lui Connect-R a pastrat numai nuanța parului. Misha și-a taiat parul și a optat pentru o tunsoare scurta. Nu este prima data cand blondina apare așa, iar oamenii…