- Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhnyi a anunțat ca doi soldați ruși au fost luați prizonieri de catre armata ucraineana. In imagini se observa cum unul dintre ocupanți este un tanar, probabil proaspat inrolat in armata rusa și trimis direct pe front.„Soldații ucraineni au capturat…

- Odata cu declansarea sirenelor in Kiev, in timp ce cei mai multi locuitori ai capitalei incearca sa iasa din oras, iar alții au format cozi la magazine, farmacii și banci, un grup de ucraineni au fost surprinsi ingenunchind in Kiev, rugandu-se pentru pace. Desi afara temperaturile sunt crancene, oamenii…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…

- Președintele american, Joe Biden, a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „razboi ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofala de vieți omenești și suferința umana”. „Doar Rusia este responsabila pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a spus Biden,…

- Numarul cetatenilor ucraineni, care isi stabilesc domiciliul in comuna Varfu Campului, din judetul Botosani, creste considerabil pe fondul tensiunilor de la granita dintre Ucraina si Rusia. Comuna Varfu Campului e amplasata langa granița cu Ucraina, la 30 km de Vama Siret, și este practic la jumatatea…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat, marți, ca Romania s-a pregatit pentru peste 500.000 de refugiați din Ucraina și ca exista „un plan pregatit in toate marile orașe, in vecinatatea granițelor”. „Peste 500.000 de refugiați, asta e cifra la care ne-am pregatit. Sunt multe puncte, exista un plan…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au anuntat, joi, ca au arestat trei spioni ucraineni, dintre care unul pregatea un “atac” cu explozibili, pe fondul unei cresteri a tensiunilor intre cele doua tari, relateaza France Presse. FSB nu a precizat in ce regiuni sau la ce data au fost arestati acesti presupusi…

- O “cursa contracronometru” a inceput pentru analizarea variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a cerut populatiei sa-si ia masuri de precautie pentru a le da cercetatorilor timp sa analizeze aceasta noua varianta, transmite…