- O duba special pentru transport deținuți și o mașina a IJP Buzau s-au ciocnit mațri la pranz pe E85, in zona Poșta Calnau, dupa ce șoferul dubei a intrat pe contrasens, relateaza portalul de știri Vrancea 24.Un al treilea autoturism a fost de asemenea implicat in accident. Autospeciala Penitenciarului…

- Un accident teribil a avut loc sambata spre duminica noaptea, cand un tanar șofer de 26 de ani a lovit un Mercedes de un picioar de pod din Goppingen. Pasagerul din dreapta lui a murit, scrie Bild.In jurul orei 3.30, șoferul Mercedes se indrepta spre Klinikum am Eichert. Potrivit poliției, el a pierdut…

- Un șofer a fost filmat pe autostrada A1, intre Sibiu și Sebeș, cand intoarce mașina și apoi accelereaza pe contrasens. Imaginile au fost vazute pe rețelele de socializare și de polițiști, care l-au gasit și l-au sancționat drastic, scrie Adevarul.Un autoturism cu numere de Alba a fost filmat de alți…

- Șoferul strain al unui break Audi in care erau 10 migranți ilegali a intrat pe contrasens pe autostrada Egnatia, incercand sa scape de Poliție, și a lovit o mașina care circula regulamentar. In urma impactului violent, patru migranți și cei doi șoferi implicați in accident au murit, scrie cotidianul…

- Șapte oameni au murit sambata seara intr-un accident cumplit pe o șosea din Germania, dupa ce un BMW a intrat pe contrasens și a lovit doua autoturisme care au ars apoi complet. Intr-unul dintre ele, un Mercedes, erau cinci prieteni, toți 19 ani, și toți au murit. Bild scrie ca o fata din mașina era…

- Cine este șoferul vinovat de accidentul din Olt. Trei oameni au murit dupa ce tanarul de 23 de ani a intrat cu mașina pe contrasens. Impactul a fost foarte puternic, iar victimele nu au putut fi salvate.

- S-a intamplat, nu o data, ca unii șoferi sa fie surprinși – și filmați – circuland, pe o distanța mai scurta sau mai lunga, pe contrasens. In cazul in care imaginile au ajuns in atenția polițiștilor s-a lasat cu sancțiuni. Și asta pentru ca in asemenea situații, mai ales cand e vorba de circulația pe…

- Trafic blocat pe DN1 Ploiești-Brașov, la ieșire de stațiunea Azuga, unde un brad a cazut pe partea carosabila și a acroșat un autoturism in care se aflau patru persoane. Șoferul autoturismului acuza dureri in zona feței, fiind evaluat medical.