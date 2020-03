Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R are o relație deosebita cu familia sa și mereu a vorbit sincer despre cei care i-au dat viața. Cantarețul are parte astazi de o zi importanta, tatal lui sarbatorindu-și ziua de naștere.

- Actorul Hugh Jackman i-a transmis un mesaj de sustinere emotionant baietelului in varsta de 9 ani care a fost filmat in timp ce plangea si ii spunea mamei lui ca vrea sa moara din cauza ca este batjocorit de colegii de clasa.

- Delia implineste astazi 38 de ani. Este zi mare pentru frumoasa artista si pentru familia ei, care a inceput sa transmita deja urari de suflet. Cel mai emotionant mesaj este, insa, cel al mamei sale.

- Sarbatoare mare in familia Elenei Gheoghe! Astazi, tatal cantaretei isi sarbatoreste ziua de nastere, iar vedeta i-a transmis un mesaj extrem de emotionant, pe care a tinut sa-l impartaseasca si fanilor.

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit duminica seara, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani și alte 7 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. David Beckham, fostul star al lui Manchester United și Real Madrid, a postat…

- Andra si Catalin Maruta sunt un model demn de urmat pentru toate cuplurile din tara. Astazi, sotul cantaretei si-a aniversat ziua de nastere, iar artista a avut un mesaj extrem de emotionant pentru acesta.

- Zi importanta in viata Claudiei Patrascanu. Dupa multe probleme prin care a trecut in ultimul timp, artista poate, in sfarsit, sa zambeasca si sa se bucure, pentru ca astazi este ziua de nastere a fiului ei cel mic.