- Fermierii romani vor putea obține fonduri europene de pana la 400.000 de euro pentru ferme mici și 2 milioane de euro pentru fermele mai mari, intr- linie de finanțare pentru care statul a anunțat data la care va deschide sesiunea de inscrieri pe internet.

- Arhitectii Elena si Ciprian Hilson au construit in comuna suceveana Manastirea Humorului o pensiune cu fonduri de la Uniunea Europeana. Pensiunea a fost ridicata in 2012, in ceva mai mult de sase luni de zile, cu suma de 100.000 de euro, 70% din bani reprezentand finantare europeana.

- Universitatea Romano-Germana din SIBIU te invita sa te inscrii la ultimul curs de „Competențe antreprenoriale”, pe care il organizeaza prin proiectul cu finanțare europeana, START IN BUSINESS, in județul Alba, in luna septembrie a anului 2018. Cursul de formare antreprenoriala se desfașoara modular…

- Antreprenorii și inovatorii romani pot obține finanțari de maximum 500.000 de euro fiecare pentru proiecte IT destinate fermelor, prin programul Internet of Food and Farm 2020, susținut de Uniunea Europeana.

- Bugetul mic si banii putini primiti de la Guvern pentru modernizarea drumurilor i-a facut pe reprezentantii Consiliului Judetean Arad sa caute alte variante pentru modernizarea soselelor judetene. Drept urmare, a fost identificata o linie de finantare in cadrul POR 2014-2020 in cadrul careia se acorda…

- Primaria Alba Iulia va incheia un acord de parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru achizitia a 13 autobuze electrice destinate transportului public de persoane si a statiilor de incarcare aferente.

- Liviu Musat, directorul Agentiei de Dezvoltare Sud Muntenia, a declarat astazi la Pitesti ca judetul Arges este campion, alaturi de Prahova, in regiune din punct de vedere al proiectelor cu finantare europene depuse si ...

- Aproape 440 de milioane de euro au ajuns, in 2017, in conturile primariilor si consiliilor judetene de la Uniunea Europeana si alti donatori, cu circa 10 procente mai mult decat in anul anterior, potrivit datelor furnizate de catre Directia pentru Politici Fiscale si Bugetare Locale din cadrul Ministerului…