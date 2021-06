British Columbia cea mai vestica provincie din Canada se confrunta cu o situație dramatica. Valul de calduta care a dus la temperaturi record a ucis in trei zile 230 de persoane. Autoritațile vorbesc despre o perioada unica in istoria Canadei, potrivit CNN. Pana vineri, in Canada, temperaturi de 49,5 grade Celsius erau de neconceput. Canada […] The post FOTO Situație critica in Canada. Temperaturile istorice au ucis 230 de oameni in trei zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .