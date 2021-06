Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Mircea Popescu, antreprenor si unul dintre veteranii industriei crypto, s-a inecat zilele trecute in Costa Rica, spune Tuur Demeesteer, investitor in criptomonede si autor al studiului „Bitcoin Reformation”, conform U.Today, citat de Ziarul Financiar, arata agenția Mediafax.…

- The European Commission on Thursday extended by one year, the current transitional regime regarding the capital requirements that EU banks and investment firms must maintain when exposed to non-EU central counterparties (‘CCPs’). The transitional regime will continue to apply until 28 June 2022, according…

- Procurorii francezi au anuntat ca au fost arestati criminalii lui Mihai Spataru, soferul roman de TIR ucis in fata sotiei, intr-o parcare din Franta. Dupa aproape o luna de la crima, procurorii din Amiens, Franta, au precizat ca au arestat doi suspecti, in varsta de 27 de ani, de origine kurda irakiana,…

- Miecuri seara, internationalul roman a fost trimis in primul unsprezece de antrenorul Steven Gerrard si nu a dezamagit. Ianis a stabilit scorul final in minutul 83, cu un sut de la 10 metri, cu latul, dupa o centrare a lui Itten. A ieșit de pe teren in ovatiile spectatorilor. A fost un voleu imparabil…

- Zeci de mii de turiști iși petrec acest weekend la mare, in minivacanța de Paște, care coincide și cu cea de 1 Mai, momentul de debut al sezonului estival. Din cauza pandemiei, petrecerile sunt interzise. In nicio stațiune, cluburile și terasele nu pot ramane deschise dupa ora 22:00. Totuși, sambata,…

- Presa din Spania titreaza mare pe prima pagina “Se intorc la Hagi”. Cotidianului Estadio Deportivo da ca aproape sigur transferul lui Ianis Hagi la și susțin ca gruparea andaluza este pe urmele internaționalului roman inca din 2018, cand evolua la Viitorul, scrie digisport.ro “Gica Hagi este probabil…

- Masca de protecție trebuie purtata pe plaja și in apa marii. Secretarul de stat in ministerul Economiei si Turismului, Paul Ene, a explicat, vineri, regulile care trebuie respectate de catre hotelieri, dar și de catre turiști, in minivacanța de 1 Mai și Paște. Paul Ene a facut referire la obligativitatea…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca masca de protecție ar putea sa nu mai fie obligatorie in anumite situații, cum ar fi in zonele montane sau la plaja. „Cu siguranța ne gandim și la acest aspect. In condițiile in care ajungi in varful muntelui și porți masca sau stai pe plaja, intri…