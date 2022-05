Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, situație dificila la Madrid. Actualul numar 21 mondial a inceput cum nu se poate mai bine colaborarea cu Patrick Mouratoglou. Romanca a trecut cu victorii clare de primele trei tururi ale competiției dotata cu 6,75 milioane de euro. In sferturi, Halep se va duela, astazi, cu tunisianca…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la WTA Madrid . Dupa victoria romancei, antrenorul Patrick Mouratoglou a postat pe Instagram imagini cu provocarea pe care sportiva a dat-o echipei sale, potrivit GSP . „La fiecare victorie, bagam 30 de flotari”, a scris antrenorul…

- Simona Halep a invins-o Cori Gauff și s-a calificat in sferturi la turneul de la Madrid (WTA 1.000, se joaca pe zgura). In urma acestei performanțe, noua eleva a lui Patrick Mouratoglou a reușit sa urce pe podium in clasamentul all time al castigurilor obținute din tenis. Fii la curent cu…

- Trimisul Gazetei la Madrid analizeaza evoluția Simonei Halep (30 de ani, 21 WTA) de pana acum. La primul turneu impreuna cu Patrick Mouratoglou, romanca se prezinta pe teren in forma ei reinnoita, vizibil mai agresiva și mai hotarata. Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) și Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) se…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a reușit, sambata, una dintre cele mai importante victorii ale anului. Intr-o maniera entuziasmanta, dubla campioana de Mare Șlem a invins-o fara drept de apel pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, in turul II de la Madrid. In optimile de finala, Simona…

- Partenera surpriza pentru Simona Halep la Madrid. Jucatoarea din Constanța se afla deja in capitala Spaniei unde va lua startul la prima competiție dupa accidentarea suferita inaintea turneului de la Miami. Romanca il va avea alaturi, pentru prima oara intr-un concurs, pe antrenorul Patrick Mouratoglou…

- Patrick Mouratoglou (51 de ani), noul antrenor al Simonei Halep (30 de ani, 20 WTA), va fi analist sportiv la France TV pe durata Roland Garros. Simona Halep și Patrick Mouratoglou au inceput colaborarea saptamana trecuta, dar primul turneu la care vor lua parte ca o echipa va fi cel de la Madrid, intre…

- Cu cine ar fi semanat Simona Halep, daca era barbat. Fostul lider mondial se pregatește pentru revenirea in competițiile oficiale, dupa accidentarea suferita inainte de turneul de la Miami. Acest lucru se va intampla odata cu competiția din Madrid, ce incepe pe 28 aprilie. Romanca este antrenata acum…