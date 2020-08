Stiri pe aceeasi tema

- Romanca a cucerit titlul, dupa o finala cu Elise Mertens, 6-2, 7-5, apoi și-a respectat promisiunea și a facut baie in raul care strabate capitala Cehiei „Am promis ieri ca o sa sar in apa daca voi caștiga, așa ca...”, a postat Simona pe Twitter, alaturi de o imagine sugestiva, in care apare cu echipamentul…

- In acest moment, numai Serena Williams, 73 de titluri, Venus Williams, 49, Kim Clijsters, 41, si Petra Kvitova, 27, au mai multe trofee de simplu decat Halep. Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA International de la Praga, dupa ce a invins-o,…

- Simona Halep i-a laudat pe organizatorii Praga Open, pentru ca s-a simțit in siguranța, chiar daca recunoaște ca s-a plictisit in camera de hotel timp de zece zile, cat a durat competiția, scrie News.roChiar daca lauda meritele organizatorilor, Simona a recunoscut ca s-a plictisit in camera, unde a…

- Simona Halep a declarat, dupa ce a câstigat Praga Open, ca va lua o decizie, luni, privind participarea ei la US Open, potrivit News.ro."Luni, mâine, voi lua o decizie privind US Open, acum e prea repede sa iau o decizie, vreau sa ma bucur de aceasta victorie si apoi ma voi…

- Principala favorita la castigarea competitiei de la Praga, Simona Halep, si-a respectat statutul de favorita si a castigat, duminica, finala turneului, 6-2, 7-5, cu belgianca Elise Mertens (23 WTA)

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA International de la Praga, dupa ce a invins-o, in finala, cu 6-2, 7-5, pe belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA si cap de serie numarul 3.

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului WTA International de la Praga, dupa o victorie in doua seturi cu Irina Begu. A fost 7-6 (2), 6-3 pentru sportiva de pe locul 2 mondial, care va juca duminica impotriva belgiencei Elise Mertens. Este cea de-a 38-a finala din cariera Simonei Halep și șansa…

- Irina Begu, locul 82 WTA, s-a impus, sâmbata, cu scorul 6-2, 4-6, 6-2, în fața ibericei Sara Sorribes Tormo (84 WTA), în sferturile competiției de la Praga. Pentru un loc în marea finala, Irina se va duela cu Simona Halep.Partida a fost întrerupta din cauza ploii,…