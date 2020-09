FOTO Simona Halep a plecat la Roma - Cele mai importante detalii despre turneul de la Foro Italico Simona Halep a plecat joi la Roma la bordul unui avion privat. Sportiva noastra va fi cap de serie numarul unu la turneul Premier 5 de la Foro Italico, dar și la Roland Garros.

WTA Roma - Turneu de categorie Premier 5Premii totale în valoare de $2.098.290Suprafața: zguraTabloul principal: 64 de jucatoare (32 la dublu)Perioada: 14-21 septembrie, la Foro ItalicoTurneu care se disputa fara spectatori din cauza pandemiei de Covid-29

Ultimele campioane:



2019 - Karolina Pliskova

2018 - Elina Svitolina (finala cu Simona Halep)

2017 - Elina Svitolina (finala cu Simona Halep)

