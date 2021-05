FOTO / Simona Halep a abandonat turneul de la Roma. Avea dureri foarte mari

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) a abandonat in turul doi al turneului de la Roma in meciul cu Angelique Kerber (33 de ani, 26 WTA) la scorul de 6-1 3-3. Romanca a avut probleme la gamba stanga și a cerut ing...

- Simona Halep s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului de la Madrid, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-0, 6-4, pe Saisai Zheng din China, locul 57 WTA. Pentru Halep este al doilea meci la rand cand reușește un set la 0. Concentrata si agresiva, Simona Halep a facut spectacol deseori…

- Simona Halep, aflata la Madrid unde va participa la turneul WTA patronat de Ion Tiriac, a participat la o sesiune de intrebari si raspunsuri organizata de catre francezii de la Roland Garros. La rubrica “#chattingwithfans”, sportiva le-a raspuns fanilor, prin zoom, scrie eurosport.ro. Un fan din Italia…

- Simona Halep va participa la patru turnee pe zgura in acest an, dupa cele trei de pana acum: Gippsland Trophy, Australian Open și Miami Open. Halep va reveni pe teren la Fed Cup, confruntarea dintre Romania și Italia, programata la Cluj-Napoca. Apoi va merge la Stuttgart, Madrid, Roma și Roland Garros,…

- Simona Halep scored her 400th main draw victory on Thursday evening presented by Itau after a three-set comeback against Caroline Garcia in the second round of the Miami Open, according to tennis-tourtalk.com. The World No. 3 from Romania rallied from down a set and a break against No. 51 Caroline…

- Simona Halep says she has her priorities set on winning another Slam and on a gold medal at the Olympics in Tokyo this summer, according to tennishead.net. Simona Halep who is currently the world No. 3, says she is not worried about her standing in the rankings and is more motivated by Grand Slams and…

- Simona Halep a trecut in sferturile de finala ale Australian Open, dupa ce a invins-o in optimi pe Iga Swiatek, cu 3-6, 6-1, 6-4. Acum, Halep va juca in sferturi cu fostul numar 1 mondial, Serena Williams. Romanca, fosta finalista in 2018 la Australian Open, a intalnit-o duminica dimineața, in optimile…