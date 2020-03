Stiri pe aceeasi tema

- A fost momente emotionante luni pentru celebra Vulpita de la Acces Direct si pentru sotul ei, Viorel. Cei doi s-au revazut cu fetita lor, dupa saptamani bune in care au fost departe de ea.

- Momente de panica in timpul emisiunii Acces Direct! Barbatul despre care se crede ca ar fi avut o aventura cu soția-vulpița a ajuns de urgența la spital, fiind luat de catre un echipaj medical!

- Simona Gherghe are toate motivele din lume sa fie o femeie fericita. De dragul copiilor, vedeta a ales sa paraseasca pentru scanul de prezentatoare de la Acces Direct și sa-și dedice timpul mai mult pentru copii ei. Fiica sa, Ana, a avut parte de prima experiența de schi, iar fosta prezentatoare este…

- Doua echipaje de pompieri din Oradea au intervenit, marti, la un bloc de locuinte din municipiu, dupa ce o femeie a sesizat ca ea si fiica ei se simt rau, in urma unei deratizari facute in imobil. Masuratorile nu au indicat prezenta unor substante periculoase in aer, dar pompierii au ventilat locuintele…

- Andreea Balan trece prin momente grele in vacanța din Mauritus. Vedeta a ajuns de urgența cu cea mica la spital, in urma unei enterocolite. Medicii au anesteziat-o pe micuța pentru a-i face tratamentul.

- Alina Eremia se afla printre cele mai iubite artiste din showbiz-ul romanesc. Asa cum se intampla uneori, problemele de sanatate nu ne lasa asa usor, blondina fiind nevoita sa ajunga de urgenta la spital.

- Marius Șumudica, antrenorul echipei Gaziantep, a fost internat in spital, in urma cu puțin timp, din cauza unor probleme medicale. Acesta va ramane sub supraveghere medicala in urmatoarele zile.

- Fiona Simpson, o femeie din Australia, a demonstrat cat de puternica este dragostea de mama. In timpul unei furtuni cu grindina, femeia și-a protejat fetița cu propriul trup și a ajuns de urgența la spital.