- Simona Halep a declarat ca si-a implinit un vis in capitala Frantei. "Vreau sa va multumesc tuturor. A fost minunat. In ultimul game am simtit ca nu mai pot respira. Am facut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de cand am inceput sa joc tenis. Sunt foarte fericita ca s-a intamplat…

- Mai multe rude ale Simonei Halep s au adunat in aceasta dupa amiaza la cafeneaua detinuta de Simona Halep in Constanta pentru a urmari partida idn finala turneului de la Roland Garros. Simona Halep o infrunta pe Sloane Stephens in finala turneului de la Paris. ...

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Sloane Stephens, locul 10 WTA, joaca astazi finala Roland Garros 2018. Meciul incepe la ora 16:00 șiva fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV și Eurosport. In ultimii zece ani, doar trei jucatoare au reușit sa dispute trei finale pe zgura de la Paris. Ele sunt Serena…

- Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a dat Romania, s-a aratat impresionat de Simona Halep si de parcursul ei de anul acesta. Hagi a spus ca a mers la Paris pentru a fi martor la finala Simonei Halep de la Roland Garros. In niciun moment nu s-a gandit Regele fotbalului romanesc…

- Simona Halep (1 WTA) e in finala Roland Garros, acolo unde va juca sambata, de la ora 16:00, in fața americancei Sloane Stephens (10 WTA). Marea finala de la Paris va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport și Pro TV. La cateva minute dupa ce Halep a invins-o pe Muguruza, fosta mare campioana…

- Finala de la Roland Garros a fost decisa, joi seara, la Paris, dupa partida disputata intre tenismenele americane Sloane Stephens și Madison Keys, terminata in doar doua seturi. Simona Halep o va intalni, in actul final al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, ce se va disputa sambata, de la ora…

- LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros! Cel mai așteptat meci din acest sezon de la Paris, duelul dintre cea mai buna jucatoare a lumii, Simona Halep, și cea mai in forma jucatoare a momentului, Garbine Muguruza, se joaca azi, in careul de ași de la Roland Garros!