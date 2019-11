FOTO şi VIDEO Două etaje ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă au fost modernizate Lucrarile de reabilitare si modernizare ale etajelor al II -lea și al III-lea din corpul B din cadrul Staționarului Central al Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Brașov au fost incheiate. Pana la inceputul anului viitor vor fi modernizate primul etaj, parcarile și subsolul. Acum trei luni, Consiliul Județean a reabilitat etajele IV și V. Investiția a costat, in total, 25 de milioane de lei. 12 milioane de la Consiliul Județean Brașov și 13 milioane de la Compania Naționala de Investiții. Saloanele, avand fiecare cate 5 paturi, au fost transformate din temelii și dotate cu grupuri sanitare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința ordinara de luni, 28 octombrie a.c., Consiliul Județean Valcea a aprobat, la propunerea președintelui Constantin Radulescu, rectificarea Bugetului propriu al județului Valcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliul Județean Valcea, dar și a bugetelor unor instituții publice finanțate…

- Clinica Marelui Ars de la Iași, inaugurata in prezența ministrului Sanatații in urma cu o saptamana, a fost inchisa și nu poate funcționa deocamdata. Una dintre cele doua clinici care au paturi complet dotate pentru a ingriji mari arși din Romania, a fost inaugurata in urma cu o saptamana de catre ministrul…

- Astazi, la Iasi, a fost semnat ordinul de incepere a lucrarilor de consolidare si modernizare a cladirii Spitalului de Copii Sf. Maria din Iasi, unde sunt tratati pacienti din toata Moldova. Lucrarile sunt programate sa dureze patru ani. Valoarea investitiei este de 27 de milioane de euro, din care…

- V. Stoica Spitalul Județean de Urgența Ploiești a trecut, in ultimii doi ani, printr-o serie de transformari care ar trebui sa lase in urma eticheta de “spital al morții”. Consiliul Județean Prahova a investit zeci de milioane de lei in toata aceasta perioada pentru modernizarea spațiilor, lucrarile…

- Daca este sa ne raportam la contul de Facebook in dreptul caruia este numele lui Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, in ultimele zile s-au semnat doua contracte importante pentru sistemul de sanatate din Neamț. Primul se refera la modernizarea Unitații de Primiri Urgențe, in valoare…

- O femeie din Republica Moldova, victima unui grav accident rutier petrecut, joi, in judetul Vaslui, in urma caruia a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), a fost refuzata la internare de reprezentantii Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi, trimisa cu ambulanta inapoi Vaslui, dupa…

- Asociația Prietenii Spitalului ”Dr. Constantin Opriș” (50%) impreuna cu firma SC BDM Grup Invest SRL (50%) a donat Secției de Oncologie din Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” 30 de camere implantabile, in valoare de 14.600 de lei. Aceste camere implantabile se monteaza subcutanat, de…