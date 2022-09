Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o „alegere buna” fugind din fata contraofensivei Ucrainei in nord-estul […] The post FOTO și VIDEO. Armata ucraineana a eliberat 3.000 km de teritoriu. „Suntem la 50 de kilometri de granita” cu Rusia. Ce au lasat rușii in urma lor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…