- Izolare este cuvantul prezent tot mai des in viața noastra, intr-o perioada in care pandemia de coronavirus face tot mai multe victime in fiecare zi. Mai mult ca oricand, avem nevoie de ganduri pozitive și de un zambet.

- Anda Adam a aratat din nou ca "poate fata". Si inca cum... Desi este mama, frumoasa cantareata are o silueta de invidiat, cu care starneste imaginatia tuturor barbatilor. De curand, artista le-a oferit acestora o priveliste de zile mari, lasandu-si formele voluptoase la vedere.

- Nicole Cherry este din ce in ce mai indrazneata. Simpatica "Ciresica" a devenit o adevarata domnisoara, constienta de atuurile si de frumusetea sa. Cantareata le-a facut o surpriza uriasa fanilor, impartasindu-le o fotografie din asternuturi, ce a incins imaginatia oricarui barbat.