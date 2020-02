FOTO – Si-au sapat groapa "unul-altuia"! Toma a “botezat” copacii din Crang

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria va inaugra, marți, „Rotonda Personalitaților Buzoiene” in parcul Crang din municipiul Buzau. George Emil Palade, Vasile Voiculescu, Pamfil Șeicaru, Dionisie Romano, Margareta Sterian și Nicu Constantinescu sunt personalitațile buzoiene, in onoarea carora vor fi botezați șase stejari seculari,…

- Actiunea de ecarisare si ingropare a cadavrelor de porci rezultate in urma incendiului de la ferma din comuna Stalpu s-a incheiat sambata, 18 ianuarie 2020. Dupa aceasta etapa, urmeaza sa se faca o dezinfectie in halele numarul 1 si 2 ale exploatatiei de crestere a suinelor, precum si in imprejurimi.

- Trei persoane au murit și alte patru au fost ranite intr-unaccident produs pe DN2, la iesirea din municipiul Urziceni spre Buzau.Salvatorii au activat Planul rosu de interventie, a anuntat ISU Ialomita.Potrivit primelor informații, un Opel inmatriculat in Bacau,care circula dinspre Urziceni spre Buzau,…

- Primele panouri digitalizate de informare on-line și non stop din Romania au fost montate in patru locuri din Buzau. Anul viitor, inca 41 astfel de echipamente vor fi montate in stațiile de autobuz cele mai aglomerate. Monitoarele cu ecran tactil au fost amplasate la Primarie, Gara, Parcul Crang și…

- O campanie extrem de intensa a fost declansata in ultimele zile pe canalele de propaganda ale DNA pentru spalarea unora dintre cei mai abuzivi procurori ai parchetului anticoruptie, dar si a unei judecatoare, care pe modelul Livia Stanciu s-a transformat in “partenera de nadejde a DNA”. Este…

- Daca e 1 Decembrie, e fasole cu ciolan. Așa i-au obișnuit autoritațile pe buzoienii care participa an de an la manifestațiile de Ziua Naționala a Romaniei. Nici 2019 nu a facut excepție, iar anul acesta, numarul celor veniți sa guste din gustoasa fasole parca a mai crescut. Peste 3000 de porții de fasole…

- CERT Transilvania a prins radacini și la Buzau! Sambata trecuta, 250 de voluntari generoși cu timpul lor liber, au participat la o acțiune de plantare de piueți care s-a desfașurat pe un teren pus la dispoziție de Primaria Sapoca din județul Buzau. Acțiunea a avut loc in cadrul campaniei de impadurire…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, iși reitereaza atașamentul și loialitatea fața de partidul care l-a propulsat in cea mai inalta funcție din Palatul Comunal. In cadrul unei conferințe de presa susținute astazi, edilul a ținut sa precizeze ca nu va pleca din PSD, partid care i-a dat șansa…