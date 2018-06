Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica la un maraton din SUA. Evenimentul din orașul californian San Diego a fost intrerupt dupa ce o femeie ar fi deschis focul, duminica. Polițiștii au intervenit imediat. Nu se știe daca au fost raniți.

- Criminaliștii se afla, în aceste momente, într-un apartament din stațiunea Mamaia, unde investigheaza decesul unei femei de 57 de ani. Femeia decedata se numește Ana C. și, din primele informații, se pare ca ar fi administratorul unei societați cunoscute în Constanța.…

- Cercetatorii americani de la MIT au descoperit ca postul imbunatateste substantial capacitatea celulelor stem din intestin de a se regenera. „Tratamentul” ar produce beneficii in cazul bolilor gastro-intestinale si ar avea efecte pozitive la pacientii care fac chimioterapie.

- O femeie s-a trezit brusc, in mijlocul nopții, cu o senzație ciudata in urechea stanga. Cand și-a scos dopurile de bumbac, a observat ceva ciudat pe ele. Luna trecuta, Katie Holley s-a trezit in mijlocul nopții cu o senzație bizara in ureche, ca și cum cine i-ar fi pus acolo un cip de gheața, potrivitv mirror.co.uk.…

- O minora in varsta de 15 ani, din satul Paiseni, judetul Suceava, si-a pus capat zilelor dupa ce tatal ei i-a luat telefonul mobil din cauza ca statea numai cu nasul in telefon si avea un limbaj obscen.

- O femeie din Shanghai și-a lasat copilul sa-i foloseasca telefonul. Cand a luat telefonul de la copil a avut parte de o surpriza uriașa. iPhone-ul fusese blocat pentru 25 de milioane de minute, adica...

- O femeie s-a dus la spital acuzand dureri mari in piept, dar i s-a spus ca sufera de depresie și a fost trimisa acasa. Acum, insa, mai are doar opt saptamani de trait. Se pare ca medicul a greșit...