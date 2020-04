Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza le da clasa tuturor puștoaicelor! Celebra cantareața s-a lasat filmata intr-o ipostaza inedita, iar fanii au ramas uimiți inca o data de frumusețea ei ieșita din comun.

- In timp ce Europași-a inchis frontierele dupa ce a devenit epicentrul pandemiei de COVID-19 iar Italia a ajuns la un numar imens de victime, Coreea de Sud pare sa controleze foarte eficien epidemia, numarul cazurilor scazand drastic, noteaza Rador.In contextul acestor grave evoluții, Coreea…

- Cel mai batran om din lume, dupa moartea japonezului Chitetsu Watanabe, este un britanic in varsta de 111 ani, care a marturisit ca nu poate sa celebreze ”noul titlu”, pe care l-a primit dupa decesul unui om.

- Oana Zavoranu a „imblanzit” timpul și a descoperit secretul tinereții? Cel puțin, așa pare! La 46 de ani, Oana Zavoranu reușeste sa le faca invidioase și pe cele de 20 de ani! Daca aruncam o privire la transformarea brunetei, de-a lungul anilor, nu putem sa spunem ca este „de nerecunoscut”. Ba din contra!

- Abilitatea uluitoare a unui pește din Africa a atras atenția cercetatorilor care cauta secretul tinereții fara batranețe, scrie The Guardian.Nothobranchius furzeri, uriașul turcoaz, unpește care traiește in apele din Zimbabwe și Mozambic, iși poate suspendaprocesele de creștere și/sau dezvoltare in…

- Despre Ovidiu Dunareanu se poate scrie doar cu inima, pentru ca nu poti sa stai fata in fata cu el, sa l asculti povestindu ti cate se intampla in luna, in stele si pe pamant, dar mai ales in Ostrovul sau miraculos, si sa nu l iubesti. Este daruit cu harul povestirii cum rar i a mai fost dat vreunui…

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere dupa ce a reusit sa slabeasca spectaculos, intr-un timp record. Vedeta le-a dezvaluit fanilor dieta minune, dar si cum reuseste sa se mentina in forma!

- Oamenii de știința au deslușit secretul pe care bautorii de cafea din toata lumea incearca sa-l afle de ani de zile: cum sa faci ceașca perfecta de cafea, informeaza The Independent, citat de digi24.ro.