- Este un copil superb chiar si cu aceasta mica imperfectiune care o face sa fie extrem de simpatica atunci cand rade. Fetita care a socat pe toata lumea la nastere! De ce arata asa? Parintii ei nu sunt deloc ingrijorati pentru ca se gandesc sa-i spuna fetitei ca ea poarta mereu o masca de super-erou,…

- Fragmente „extraordinare” dintr-un Coran vechi de 1200 de ani, conținand urmele unor pasaje din Biblie, vor fi scoase la licitație pentru o suma-record. Specialiștii catalogheaza descoperirea drept una epocala.

- Moartea DJ-ului suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, la varsta de doar 27 de ani a șocat lumea muzicii. Tanarul se afla in Muscat, Oman, cand a fost gasit fara suflare, vineri dupa-amiaza.

- Un criminal nebun a reușit sa ingrozeasca autoritațile, dupa ce a marturisit o fapta oribila. Profitand de increderea unei mame a doi copii, ucigașul a patruns in domiciliul acesteia și i-a curmat viața cu sange rece, dupa care a comis un act canibalism care a infricoșat martorii sosiți la locul crimei.

- Aldi Rizal, un baiețel din Indonezia, a devenit cunoscut in intreaga lume dupa ce a aparut in presa. Micuțul fuma chiar și 40 de țigari in fiecare zi, la varsta de 2 ani. Acesta are acum 10 ani și a reușit, in sfarșit, sa renunțe la fumat. Problema este ca Aldi Rizal a devenit dependent […] The post…

- O mama din Australia a oripilat internetul, dupa ce femeia distribuise pe internet niște fotografii de groaza in care aparea copilul ei de doar un an, exact de ziua de naștere a baiatului. Internauții au fost ingroziți de imaginile terifiante in care a aparut copilul, car de ziua sa a primit o delicatesa…

- DACIA. Pasionatii de Dacia poate mai tin minte acest model, dar pentru majoritatea oamenilor aceasta masina ramâne un mister. Inginerii Dacia s-au gândit, înainte de Revolutie, sa fabrice un model destinat soferilor cu handicap fizic.