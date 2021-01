Stiri pe aceeasi tema

- Tenisul traverseaza o perioada în care exista multe propuneri pentru schimbarea regulamentelor în vigoare, fiind idei de totul felul care circula în interiorul WTA și ATP. Daca Novak Djokovic își dorește ca în circuitul masculin sa se introduca regula meciurilor de tipul…

- Serena Williams, 39 de ani, locul 11 WTA, are de ce sa fie mandra. Fiica sa, Alexis Olympia, in varsta de doar 3 ani, ii calca urme, conform CNN . Aflata in izolare, in Adelaide, cu permisiunea de a se antrena, marea campioana din Statele Unite ale Americii a postat pe rețelele de socializare un videoclip…

- Nu mai puțin de 72 de jucatori care urmeaza sa participe la Australian Open sunt izolați in camere de hotel din Melbourne Australia. Insa, unii jucatori precum Simona Halep, Rafael Nadal sau Serena Williams sunt cazați separat in Adelaide. Ce i-au interzis organizatorii Simonei Halep Decizia luata de…

- Sorana Cirstea, 30 de ani, locul 72 WTA, trece printr-o perioada dificila. Sportiva noastra este obligata sa stea in izolare, dupa ce cateva persoane din avionul cu care a venit la Australian Open au fost diagnosticate cu COVID-19. O geanta cu haine și vitamine ale Soranei Cirstea a ramas in camera…

- Simona Halep face parte din grupul select al vedetelor circuitului mondial de tenis, acești sportivi fiind aflați în carantina la Adelaide, în condiții mult superioare colegilor de circuit de la Melbourne. Pentru a nu inflama și mai mult spiritele (au existat nenumarate comentarii…

- Venus și Serena Williams au postat doua filmulețe haioase pe Instagram, in care se antreneaza pentru Australian Open și trec brusc la dans. Serena Williams, 39 de ani și loc 11 WTA, se antreneaza pentru Australian Open, turneu ce incepe pe 8 februarie, acolo unde spera sa obțina cel de-al 24-lea trofeu…

- Karolina Pliskova, locul 6 WTA, a anunțat pe contul personal de Instagram numele antrenorului alaturi de care se va pregati în 2021. Sportiva din Cehia lucrase ultima data cu Dani Valverdu. Fosta lidera a ierarhiei WTA va fi pregatita Sascha Bajin. Pliskova a publicat o fotografie…