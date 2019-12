Catherine Chen, vicepreşedinte Huawei, despre piaţa de smartphone şi viitorul companiei în România

În urma cu trei săptămâni am fost în China, la invitaţia Huawei, şi am avut întâlniri cu o parte din conducerea companiei, dar am vizitat şi centre de producţie şi cercetare/dezvoltare ale Huawei… [citeste mai departe]