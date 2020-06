Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Lucrarile de reabilitare la Școala Gimnaziala „Liviu Rebreanu” din Alba Iulia, prin PNDL, au fost finalizate. Investiții de peste 1.400.000 de lei Rețeaua școlara și preșcolara din Alba Iulia se afla intr-o perioada de investiții cumulative ce vizeaza atat reparații curente, lucrari de…

- 9 milioane de lei, investiti pentru modernizarea Spitalului Orasenesc Harsova Ala Expert Construct SRL este firma care va duce la bun sfarsit lucrareaPrimaria orasului Harsova, judetul Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru executie lucrari in vederea realizarii obiectivului…

- Lucrarile de consolidare si restaurare a Cetatii Fagaras au inceput, valoarea investitiei fiind de peste 29 de milioane de lei. Lucrarile vor dura maxim doi ani si includ construirea a doua poduri de lemn peste santul de aparare, cu apa, unul dintre aceste poduri fiind partial mobil, anunța news.ro.Potrivit…

- Vineri, 11 mai, vor fi demarate lucrarile la Sala Polivalenta din Constanța. Investiția totala va fi de 68 de milioane de lei. Noua Sala Polivalenta din Constanța va avea o capacitate de 5.000 de locuri. In ea se vor putea desfașura evenimente din handbal, baschet sau volei. In completarea arenei vor…

- Lucrarile vizeaza ramasitele (mai exact poarta) unui han turcesc din secolul al XVIII-lea. Monumentul a fost considerat la un moment dat o ruina oarecare si a fost salvat de la demolare in extremis dupa Revolutie.

- Primaria orașului Sangeorgiu de Padure a demarat, in data de 8 aprilie, o licitație pentru proiectarea și executarea lucrarilor din cadrul proiectului ”Modernizarea și extinderea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orașenesc Sangeorgiu de Padure, județul Mureș”, informeaza www.licitatia.ro. Potrivit…

- Investitia este realizata de Administratia Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati cu fonduri obtinute de la Uniunea Europeana. Conform contractului, lucrarile ar trebuie sa fie finalizate in decembrie 2022.

- Ziarul Unirea Patru semafoare noi in Alba Iulia. Investiția de aproape 300.000 lei, pe masa consilierilor locali Patru semafoare noi in Alba Iulia. Investiția de aproape 300.000 lei, pe masa consilierilor locali Primaria municipiului Alba Iulia va inlocui semafoarele aflate in stare avansate de uzura…