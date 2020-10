Stiri pe aceeasi tema

- "Daca va aduceti aminte, primarul ales, numit chiar de presa un procesoman desavarsit, avea foarte mare incredere in justitie si e normal sa isi pastreze aceasta incredere in justitie. Daca mai sunt cateva etape de parcurs la Curtea de Apel, cred ca trebuie sa aiba rabdare astfel incat sa i se dea…

- Relațiile glaciale dintre Gabriela Firea și conducerea social-democraților cunosc azi un alt episod, chiar in cea mia importanta zi din ultimii ani, atat pentru partid, cat și pentru primarul cel mai cunoscut al PSDPSD a confirmat ca va comunica imediat dupa inchiderea urnelor prin conducerea partidului,…

- Imaginea unui panou luminos amplasat pe magazinul Cocor din Capitala si pe care scrie ”trafic de influenta” si ”Caine”, aluzie la acuzatiile aduse lui Nicusor Dan in campania electorala, a fost postata pe Facebook de Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primaria Sectorului 6, acesta acuzand PSD si pe Gabriela…

- Victor Ponta anunta ca nu va mai participa fizic, in urmatoarele zile, la actiuni de campanie electorala, pana nu va primi rezultatul unui test pentru COVID-19 pe care il va face duminica, avand in vedere cazul candidatului formatiunii pentru presedintia Consiliului Judetean Bacau, dr. Aurelia Taga,…

